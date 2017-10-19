В Зеленоборском вор-рецидивист проник в квартиру, выбив входную дверь

В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже имущества из квартиры обратилась 55-летняя жительница поселка Зеленоборский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что потерпевшая, придя домой, увидела, что выбита входная дверь в квартиру. Осмотрев помещение, женщина обнаружила пропажу музыкальной установки и сноуборда.

Полицейскими были опрошены соседи потерпевшей, возможные очевидцы преступления, определен круг лиц, которые, возможно, могли что-либо знать о ситуации, связанной с хищением. По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе специальных мероприятий сотрудниками полиции за совершение кражи был установлен и задержан житель того же поселка, безработный, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что он нигде не работает, имущество из квартиры похитил с целью последующей продажи.

Подозреваемый задержан, за совершение преступления его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.