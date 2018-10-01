В зеленоборской колонии-поселении № 20 состоялся конкурс талантов «Мисс Осень» среди осуждённых женщин

Конкурсу предшествовала объёмная подготовительная работа, в которой участвовали не только сами конкурсантки, но и другие осуждённые КП-20, помогавшие готовить для мероприятия декорации, костюмы, номера самодеятельности.

Трём претенденткам на почётное звание «Мисс осень» предстояло справиться с четырьмя довольно непростыми конкурсами. В первом из них конкурсанткам надо было в свободной форме интересно рассказать о себе, о своей жизни, о своей семье. Во втором конкурсе каждой из участниц требовалось ответить подряд на три вопроса, направленных на сообразительность и общий кругозор.

В следующем конкурсе девушки демонстрировали своё актерское мастерство, инсценируя отрывки из русских народных сказок.

А венцом состязания явилось дефиле, во время которого каждая барышня представляла собственноручно сделанное из подручных материалов - пластиковых стаканчиков, бумажных кленовых листочков, полиэтиленовых пакетов - платье на тему осени.

Не остались в стороне и многочисленные зрители, для которых была проведена викторина на осеннюю тематику, а между конкурсами выступили осуждённые с музыкальными номерами.

По мнению жюри, в состав строгого помимо представителей администрации колонии были приглашены глава администрации пгт. Зеленоборский Ирина Самарина, глава Центра социальной защиты населения Наталья Шухободская, председатель Совета ветеранов КП-20 Иван Филипенко, конкурс был красочным, очень интересным и позитивным.

Глава посёлка Ирина Самарина поблагодарила участниц за стремление к творчеству, оптимизм и вручила конкурсанткам почётные грамоты, цветы и сладкие подарки.

Одна из осуждённых ИК-20 была также отмечена благодарственным письмом администрации Зеленоборского за активное участие в поселковом мероприятии по облагораживанию местного родника.