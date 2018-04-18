В зеленоборской колонии-поселении проконсультировали осужденных

Сотрудники группы социальной защиты зеленоборской колонии-поселения №20 организовали для осужденных консультационную встречу со специалистами кандалакшского Центра социального обслуживания населения.

Во время мероприятия гости учреждения рассказали осуждённым о возможности трудоустроиться после освобождения, предложили ознакомиться с имеющимися в настоящее время вакансиями рабочими мест.

Кроме этого осуждённым был разъяснено, в каком случае они имеют право на получение социального жилья в случае его отсутствия, а также какое содействие могут оказать специалисты Центра в этом вопросе. Поднималась также тема о размере и порядке получения материальной помощи осуждёнными после освобождения.

В завершение встречи представители Центра провели приём осужденных по личным вопросам.