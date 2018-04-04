В Зеленоборской санаторной школе завершилась седьмая санаторно-оздоровительная смена

Смена прошла под девизом «Творчество без границ!». Наряду с основными мероприятиями плана воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, укреплению физического и психического здоровья обучающихся, программа включала мероприятия, нацеленные на формирование у детей и подростков чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей.

С целью развития творческих способностей у обучающихся совершенствования навыков коллективной творческой деятельности, а также создания «ситуации успеха» для каждого ребенка проведены школьный конкурс рукописной книги обучающихся санаторной школы «Ешьте на здоровье!», экскурсия в детский отдел ЦБС п. Зеленоборский для участия в интеллектуальной игровой программе «Язык родной, дружи со мной!», обзорная экскурсия по посёлку Зеленоборский.

Дети соревновались в спортивных состязаниях «Весёлые старты», «Сороки», приняли участие в игровых программах «Цветик - семицветик», «Весенние посиделки», в выставке компьютерной графики к 8 Марта. На тематическом вечере «Я люблю тебя, Родина!» встретились с местным краеведом, членом Союза журналистов России С.Ф. Бородкиным.

Процесс оздоровления шел непрерывно. За смену оздоровилось 60 детей. Обучающиеся прошли курс немедикаментозного лечения: рациональное питание, лечебная физкультура, различные физиотерапевтические процедуры, ручной и аппаратный массаж, теплолечение, ингаляционная терапия, ежедневно получали кислородные коктейли.

Многие изъявили желание вернуться в санаторную школу ещё раз.