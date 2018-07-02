В живописнейшем месте Териберки пришлось проводить большую уборку

30 июня в старой части древнего рыбацкого посёлка Териберка Кольского района прошла экологическая акция по уборке территории от мусора. Акция прошла в рамках подготовки к проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь», который состоится 21-22 июля.

Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области и руководитель проекта «Просторы Кольского полуострова» Артур Шинкарук.

В мероприятии приняло участие более 60 добровольцев. Несмотря на сложные погодные условия, волонтерам удалось собрать более 150 куб метров бытового и крупногабаритного мусора, скопившегося в живописнейшем месте посёлка – в районе песчаного пляжа на берегу Баренцева моря.

Напоминаем, что 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера).