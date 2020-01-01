В жизни пригодится – с 1 января нового года в нашей жизни многое меняется!

Отшумели и отсверкали многочисленные фейерверки первой ночи 2020 года, а теперь давайте знакомиться с изменениями в нашей жизни, которые затронут каждого из нас, так как с 1 января начинают действовать новые законы и правила.

С 1 января возраст выхода на пенсию уже составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м. Напомним, в нашей стране с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028-му он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В январе средний размер страховой пенсии по старости после её индексации на 6,6% составит 16,4 тысячи рублей, что приблизительно на тысячу рублей больше, чем в 2019-м.

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тысяч рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тысяч рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тысяч рублей. В 2019-м он составлял 26 тысяч рублей.

С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тысяч 617 рублей. Напомним, данная программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.

С 1 января пособия по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребёнка размером примерно 12 тысяч рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Напомним, ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат - до достижения ребенком трехлетнего возраста.

С 1 января в Реестр недобросовестных опекунов и приемных родителей будут включать тех, кто не может быть усыновителем, опекуном и попечителем. В него будут вносить информацию о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

С 1 января минимальный размер оплаты труда поднимут до 12130 рублей в месяц - до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах РФ до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля.

С 1 января к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавят 24 новых препарата. В их числе -противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Ещё один включенный препарат будет применяться для МРТ-диагностики.

Кроме того, в регионах запустят пилотные проекты по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенесших острые заболевания. Система льготного лекарственного обеспечения появится в РФ к 2023 году.

С 1 января врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты.

С 1 января стартует федеральная программа «Земский учитель», предполагающая выделение 1 млн рублей подъёмных переехавшим работать в сёла или небольшие (с населением до 50 тысяч человек) города. Участникам программы, отправившимся работать в Дальневосточный федеральный округ, выплата будет увеличена до 2 млн рублей. Ранее аналогичные программы существовали на региональном уровне.

С 1 января статус ветеранов боевых действий получат граждане, которые в ходе контртеррористических операций в августе-сентябре 1999 года находились в составе отрядов самообороны Дагестана. Льготы предоставят по факту установления инвалидности вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых действиях.

С 1 января вступает в силу закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек. Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России.

До конца июня 2020 года работодатель должен сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки - в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают. У тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

1 января вступил в силу закон об органической продукции, который определит список органических продуктов и установит требования к их производству, хранению, транспортировке, маркировке и реализации. Вводятся обязательные проверки продуктов с пометкой «эко», «bio» или «organic». Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций.

Производителям такой продукции запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).

С 1 января увеличатся ставки на большинство подакцизных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л .с., мотоциклы, бензин и др. Например, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр.

С 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

С 1 января при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг . Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. Стоимость покупок не будет суммироваться в течение месяца, а учёт будет вестись с каждой посылки, вес которой не должен превышать 31 кг .

С 1 января в случае, если заводской идентификационный номер невозможно прочитать из-за коррозии, ремонта, подделки или уничтожения, автовладелец должен обратиться в ГИБДД. На не подвергающиеся демонтажу части машины нанесут дополнительную маркировку и выдадут автовладельцу соответствующее свидетельство.

С 1 января автовладельцы смогут получать номерные знаки у производителей и дилеров. Новые машины будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.

С 1 января повысится ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. На 46,1% -для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% -для авто с двигателем от 3,5 литра, на авто с двигателем от 1 до 2 литров -на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

С 1 января добросовестными покупателями признаются граждане, купившие недвижимость у мошенников, основываясь на информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество. Суд будет отказывать в истребовании недвижимости в собственность государства, если не будет доказано, что покупатель знал о мошенничестве и если с момента госрегистрации прав на жилплощадь прошло три года. Норма будет распространяться также и на граждан, получивших имущество безвозмездно.

В частности, из вступающего в силу 1 января закона исключено указание на то, что жильёдолжно быть единственным, а размер выплаты будет рассчитываться судом исходя из реального ущерба либо из кадастровой стоимости жилого помещения.

С 1 января не допускается начисление процентов по договору потребительского кредита после того, как сумма начислений достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

С 1 января участников исполнительного производства с их согласия будут оповещать по SMS. Кроме того, предусмотрена возможность направления извещений в единый личный кабинет на портале госуслуг.

С 1 января вступит в силу закон, освобождающий от налога на доходы материальную помощь, не превышающую 4 тысячи рублей, оказанную вузами студентам, аспирантам, ординаторам и стажерам. От НДФЛ освободят доходы, полученные в связи с рождением ребёнка, и оплату дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами.

Минимальный срок владения единственным жильём, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трёх лет. Норма распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.

С 1 января посещение туалетных комнат на российских вокзалах станет бесплатным. Сейчас правом бесплатного посещения туалета помимо льготников обладают пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.

С 1 января вступают в силу постановления правительства РФ о запрете держать в неволе (квартирах, домах, незаконных контактных зоопарках) ряд диких животных. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, вводятся требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, урегулирована деятельность приютов для животных, а также деятельность по обращению с животными без владельцев.

1 января вступил в силу новый закон о рыболовстве. Он закрепит право граждан на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Введён запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также введены ограничения на подводную охоту.

К 1 января гостиницы, имеющие от 15 до 50 номеров, должны были пройти классификацию и получить звезды. Такую проверку уже прошли более крупные отели (от 50 номеров и выше). Раньше в России получение звезд было добровольным. Теперь классификацию нужно проходить каждые три года.

С 1 января срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней. Необходимые для принятия решения документы можно будет предоставить в электронном виде.

Меняются и сроки выдачи градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней. План будет выдаваться в форме электронного документа, если это указано в заявлении о его выдаче.

С 1 января филиалы колоний-поселений и исправительных центров можно будет открывать при крупных предприятиях, чтобы обеспечить осужденных работой. Администрация организации, в которой работают осужденные, будет предоставлять общежития для проживания, а также оказывать содействие исправительному центру и колонии-поселению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.

Российские телеканалы с 1 января будут сопровождать часть своих программ субтитрами с целью исполнения РФ норм Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Минимальный объём адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объёма вещания в неделю.