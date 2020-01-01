В жизни пригодится – в 2020 году для водителей машин подготовили много нововведений

С 2020 года ГИБДД вводит ряд новых штрафов, которые будут обязаны выплачивать российские водители в случае нарушения правил дорожного движения. В частности, новые штрафы ожидают водителей «ГАЗелей», оставляющих машины во дворах и занимающих сразу два парковочных места.

Также штраф от пяти тысяч рублей или даже лишение прав ожидает россиян, ездящих по дорогам общего пользования без номеров с оправданием, что «ещё не поставил машину на учёт». Помимо этого, сообщается, что правила оформление номеров и технического осмотра автомобиля несколько изменятся.

Максимальная сумма выплат по ДТП с причинением вреда здоровью от страховой компании в будущем году вырастет в четыре раза - с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

С нового года под запрет попадет ввоз в Россию «праворульного» транспорта, если он является автобусом или спецтехникой.

Кардинальная реформа экзаменов на водительские права стартует с 2020 г . Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года.

Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях. Будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч . Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (было - с 16). Новые полномочия получит ГИБДД. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут, если у гражданина есть задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября 2020 года вступят в силу и более глобальные изменения: речь идёт о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом». Уточняются сроки проведения повторных экзаменов. А результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Теперь водители фур и автобусов не смогут проводить за рулем более 9 часов в сутки, каждые 4,5 часа они должны будут останавливаться и отдыхать. Соответствующие поправки в ПДД, внесенные Минтрансом, уже утверждены постановлением правительства. Эти изменения предполагают ряд ограничений для водителей автобусов и автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. Так, время управления транспортным средством не должно превышать 9 часов в сутки. Исключения до 10 часов допускаются не более двух раз в неделю.

При этом водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Возможны сокращения до 9 часов, но не более трёх раз в течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха.

Если же водитель достиг лимита трудового времени вдали от оборудованных стоянок, он вправе увеличить период управления транспортным средством до ближайшей стоянки для отдыха, но не более чем на 1-2 часа в зависимости от соотношения режима труда и отдыха.

При этом водители по требованию уполномоченных должностных лиц будут обязаны предоставить им доступ к тахографу и карте водителя и вывести соответствующую информацию на печать.