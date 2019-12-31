В жизни пригодится – время работы учреждений здравоохранения региона в период новогодних каникул

Министерство здравоохранения Мурманской области информирует северян о времени работы медучреждений в праздничные дни.

Поликлинические учреждения Мурманской области:

1, 2, 5, 7 и 8 января – выходные праздничные дни;

3, 4 и 6 января – работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) будет осуществляться - с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом - с 9.00 до 12.00.

Детскими поликлиниками города Мурманска в праздничные дни дополнительно будет осуществляться дежурство врачей-специалистов:

4 января – врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00 Мурманская городская детская поликлиника № 1 (ул. Полярные Зори, 36);

4 января – врач-детский хирург - с 10.00 до 12.00 Мурманская городская детская поликлиника № 4 (ул. Бочкова, 1);

6 января – врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00 Мурманской городской детской поликлиники № 5 (ул. Инженерная, 1а).

Работа стоматологической службы будет осуществляться по следующему графику:

1 января - с 12.00 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

2 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8).

С 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

3 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17) и стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко, 7).

С 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

4 января с - 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (просп. Кольский, 149а), стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко, 7) и стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56).

С 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

5 января - с 9.00 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

6 января - с 9.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56), стоматологическое отделение Мурманской городской поликлинике № 2 (просп. Кольский, 149а).

С 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

7 января - с 9.00 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

8 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17).

С - 15.30 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56).