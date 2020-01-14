В жизни пригодится: с 1 января 2020 года вступили в силу ряд региональных законов

С нового года в Мурманской области установлена новая льготная категория: дети Великой Отечественной войны. Социальной поддержкой смогут воспользоваться граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Им устанавливается ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 1500 рублей.

С 1 января законом Мурманской области установлена возможность предоставления многодетным семьям с их согласия единовременной денежной выплаты взамен предоставления им в собственность бесплатного земельного участка. В среднем размер компенсации может составить 340 тысяч рублей, и получить ее можно будет с февраля 2020 года.

С первого дня нового года вступил в силу региональный закон, который расширяет категорию получателей льготы по транспортному налогу и обеспечивает единообразие законодательства в части предоставления мер государственной поддержки многодетным семьям, имеющим на иждивении трех и более детей. В состав семьи для получения льготы теперь включены: родные и усыновленные (удочеренные) дети в возрасте до 23 лет при условии их обучения в образовательных организациях по очной форме; а также приемные дети в возрасте до 18 лет, которые ранее вообще не учитывались в составе многодетной семьи.

С 1 января перераспределены полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти региона в области градостроительной деятельности, а также земельных отношений в части предоставления земельных участков, госсобственность на которые не разграничена. В частности, разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, подготовка и утверждение документации по планировке территории в муниципальных образованиях переданы в ведение Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.