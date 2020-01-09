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Мурманская область. Арктика09.01.20 08:00

В жизни пригодится: вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

С 1 января 2020 года больше не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ. Также меняется порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Теперь по итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму авансовых платежей самостоятельно, исходя из фактически полученных доходов и налоговых вычетов, а не на основании налоговых уведомлений об уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с предполагаемого дохода.

Налоговые агенты с несколькими обособленными подразделениями на территории одного муниципального образования смогут представлять налоговую отчётность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из них.

Изменен и порог численности работников при котором работодатели обязаны представлять отчетность по НДФЛ и страховым взносам в электронной форме. Он снизился с 25 до 10 человек. До 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговым агентам теперь следует представлять сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ в налоговые органы.

Расширился и перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан. В него вошли:

единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на 2020-2022 гг.;

все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученные ими в денежной или натуральной форме с 2019 года;

материальная помощь студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тысяч рублей за календарный год;

доход в виде задолженности перед кредитором, признанной безнадежной к взысканию. Условие - заемщик не должен являться взаимозависимым лицом с кредитором, не состоять с ним в трудовых отношениях и др.;

господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тысяч рублей;

доход от экономии на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года.

Кроме того, упростился порядок получения социального налогового вычета на лечение. Из него было исключено требование наличия приобретенных лекарственных средств в утвержденном перечне (с 2019 г.).

Также с 2020 года вычет на погашение процентов по кредитам (займам), полученным по программам помощи отдельным категориям заемщиков, смогут предоставлять не только банки, но и некоторые организации. Главное условие – льгота предоставляется заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, в соответствии с указанными программами, утверждаемыми правительством Российской Федерации.

Уточнён порядок определения налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которое было поставлено на кадастровый учёт в течение года. Теперь кадастровая стоимость по нему берется на дату постановки на кадастровый учет.

Также с налогового периода 2019 года устраняется возможность двойного налогообложения при исчислении НДФЛ с полученного в дар имущества. Так, при его продаже облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении данного имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые ранее не были им учтены при налогообложении.

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