В жизни всегда есть место подвигам - в Доме дружбы помнят и чтут подвиги героев Мурманской области

В рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 30 сентября прошла конференция «В жизни всегда есть место подвигу», посвященная героическим подвигам жителей Мурманской области.

«В жизни всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни» - говорит герой в произведении Максима Горького. Когда речь идёт о таком понятии, как подвиг, в сознании у одних людей появляются образы героев войны – тех, кто бросался грудью на амбразуру или с гранатой в руке на танк. Другие вспоминают отважные поступки, совершенные в мирное время, связанные с самопожертвованием ради спасения кого-то. Такие примеры являются высокими проявлениями доблести и мужества.

Участники конференции подготовили выступления о героических подвигах жителей Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. Группа военно – исторической реконструкции «Титовский гарнизон» познакомила гостей с историей пограничных войск в России, рассказала о подвиге воинов – пограничников, защищавших рубежи Заполярья в годы войны.

Председатель Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Иван Яковлевич Матрехин рассказал о том, что в ноябре 1941 года на Мурманском направлении были созданы оленно-транспортные батальоны. Герои – оленеводы выполняли нелегкие боевые задачи – доставка боеприпасов и военных грузов, вывоз раненых и больных, аварийных самолетов. Саамский бард и поэт Матрехин исполнил песню об оленно-транспортном батальоне.

Ученица 6 «Б» класса гимназии № 9 Анна Акивис – Шаумян подготовила презентацию об улице имени Саши Ковалева, юнге Северного Флота. «В Мурманске есть много улиц, названных в честь героев Великой войны. Я живу на улице имени Саши Ковалева и мне было интересно узнать, что его настоящая фамилия Рабинович, что он похоронен в Североморске. Я бы хотела съездить в Североморск и увидеть памятник, посвященный ему», - поделилась Аня.

Гостями мероприятия были учащиеся 9 классов школы № 1 им. М.А. Погодина города Полярного. Они представили литературно – музыкальную композицию о героях, чьи имена носят улицы их родного города.

Память об общем прошлом, уважение к нему, понимание опыта страны, отношение к героям, победам и поражениям – это то, что формирует самосознание народа, каждого человека. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями является одной из основных целей движения «Волонтеры Победы». О нём рассказала Гапонова Ирина, руководитель общественного центра «Волонтеры Победы» Мурманского арктического государственного университета.

Подвиги в настоящее время не менее ценны, чем в военное время, поскольку связаны с самопожертвованием ради жизни других людей. Часто их совершают люди героических профессий – военные, врачи, пожарные, полиция. Но есть и простые люди, которые не пройдут равнодушно мимо тех, кто нуждается в их помощи.

Ирина Бондарь, спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, Северо-Западного филиала МЧС России, рассказала о героических буднях спасателей, о роли собак в поисковой службе. «Собака-спасатель, – сказала спасатель, - не просто профессия, это благороднейшее дело, которому животное с владельцем должны отдать массу сил и времени». Ирина признана лучшим кинологом – спасателем Северо-Западного регионального центра МЧС. 4 октября 2017 года МЧС России по Мурманской области отмечает юбилейную дату - 85 лет со дня основания Гражданской обороны. Координатор проекта «Дом дружбы» Ольга Люткевич поздравила Ирину с профессиональным праздником, а в исполнении детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» прозвучал в качестве подарка гимн МЧС России – «Песня о тревожной молодости».

В соседнем зале гости могли познакомиться с выставкой «Мурманск – город – герой, город героев», которая рассказывает о героях Советского Союза и России, получивших Золотую звезду за доблесть и мужество, проявленные при совершении подвига во время боевых действий, а также и в мирное время.

Конференция подготовлена Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».