В зоне ответственности ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» в 2017 году произошло 32 аварийных случая на рыболовных судах. Затонули два маломерных судна

Судно СМБ «Мурманрыба» вчера вернулось в рыбный порт Мурманска после завершения аварийно-спасательной операции в Баренцевом море. В порту экипаж спасателей ждала торжественная встреча и награждение.

Напомним, 10 декабря, практически в день окончания дежурного рейса в районе промысла рыбаков, буксир Северного Экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства получил сигнал бедствия от МРТК «Океан» (ООО «Полярное Сияние»). Судно находилось на промысле в восточной части Баренцева моря в горле Белого моря и потеряло ход из-за поломки главного двигателя.

Спасатели оперативно пришли на помощь терпящему бедствие в море рыбопромысловому судну. В условиях полярной ночи «Мурманрыба» взял на буксир аварийное судно и безопасно доставил его в порт Мурманск.

Как отмечает начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев, 2017 год был очень непростым с точки зрения количества аварий на рыбопромысловом флоте за последние годы. В зоне ответственности отряда большая площадь акваторий: Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское, Белое, Карское, Баренцево и Норвежское моря. В ещё не завершившемся 2017 году произошло 32 аварийных случая на рыболовных судах. Затонули два маломерных судна.

Экипажи спасательных морских буксиров Северного отряда осуществили в 2017 году 25 спасательных и поисковых операций. Основная нагрузка легла на «Мурманрыбу» – 21 случай. Несмотря на почтенный возраст судов-спасателей (35 и более лет), нехватку кадров и другие трудности, коллектив Северного отряда профессионально и оперативно оказывает помощь всем терпящим бедствие на море.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, год начался с аварии в Балтийском море – в начале января из-за перегруза, обледенения и неблагоприятных гидрометеорологических условий затонуло маломерное рыболовное судно «Монни». Пропали без вести 3 члена экипажа. Поиски судна силами Минтранса и МЧС России продолжались более недели, но результатов не дали. После того, как к поисковой операции подключились специалисты Северного отряда, судно быстро обнаружили.

В середине января в тяжелейших штормовых условиях Баренцева моря буксир отряда «Мурманрыба» спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа на борту. Спасательная операция продолжалась более восьми суток из-за урагана. Капитан рыболовного судна при этом поседел и потерял 10 кг веса.

В ноябре у мыса Бакланий в Кольском заливе, где буксир «Мурманрыба» выполнял спасательные работы, поступил еще один сигнал бедствия от маломерного судна «Сонар». Взять на буксир «Сонар», у которого при входе в Кольский залив вышел из строя локатор, было практически невозможно при нулевой видимости из-за парения Кольского залива, вызванного сильным морозом. Тем не менее, экипаж «Мурманрыбы» под руководством опытнейшего капитана Петра Анфалова безопасно отработал: сопроводил аварийное судно в укрытие и передал портовым буксирам. Никто из членов «Сонара» не пострадал. Эту операцию можно отнести к одной из сложнейших в 2017 году.

Самые частые инциденты на море у рыбаков – намотка сетей на винт. Водолазы, находящиеся на борту морских спасателей, в кратчайшие сроки решают проблемы рыбаков, причем вблизи районов промысла без заходов порт, что значительно экономило драгоценное промысловое время.

Спасатели отряда помогают не только рыбакам. В марте 2017 года «Мурманрыба» в сложнейших условиях оказал помощь в Баренцевом море танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу.

Несколько раз на побережье морей отрядом спасены рыбаки-любители.

В Баренцевом море неоднократно оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков осуществлялась околка льда в условиях сильных заполярных морозов.

Старение флота, нехватка специалистов на судах, снижение качества подготовки моряков, климатические изменения являются причинами участившихся аварий на море.

В этих условиях работа Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства имеет важное значение в деле обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота.

Изменить ситуацию с безопасностью на промысле поможет программа по обновлению основных производственных фондов рыбопромышленного комплекса. Используя механизм инвестиционных квот планируется построить на отечественных верфях около 100 современных судов и обновить таким образом примерно 40-50% мощностей рыбопромыслового флота. Программа направлена не только на повышение эффективности вылова и переработки, но, в первую очередь, на создание безопасных условий труда для рыбаков, так как человеческая жизнь – превыше всего.

Требуются средства и на обновление спасательного флота, Росрыболовству в этом году удалось провести запланированный ремонт спасательных судов путем оптимизации и перераспределения выделенных ведомству средств, но проблема недофинансирования спасательных отрядов остро актуальна.