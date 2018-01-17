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Мурманская область. Арктика17.01.18 13:32

В зоне повышенного внимания областных законодателей остаются проблемы здравоохранения – Сергей Дубовой

Сегодня состоялась пресс-конференция главы регионального парламента Сергея Дубового. Встреча с журналистами прошла в пресс-центре областной газеты и была посвящена итогам работы Думы за прошлый год, а также планам на 2018-й.

Сергей Дубовой отметил, что в 2017 году состоялось 10 заседаний областной Думы, на которых рассмотрено 369 вопросов, принято 127 законов Мурманской области. Из них треть приходится на законы социального блока (социальная защита, вопросы семьи, молодёжи, ветеранов), 40 процентов – экономика:

- Весьма значимый итог – принят бюджет области на 2018 год и в нё удалось сохранить и проиндексировать все социальные обязательства. Также продолжится строительство и реконструкция жилья, социальных, спортивных объектов, учреждений здравоохранения.

В зоне повышенного внимания областных законодателей остаются проблемы здравоохранения. В прошлом году принят закон Мурманской области, расширяющий меры социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий медицинских работников. Он направлен на привлечение в нашу область медицинских работников и, соответственно, повышение доступности медицинской помощи.

С 2018 года в России начнётся «Десятилетие детства», вопросы поддержки материнства и детства выходят на первый план. С июля вступит в силу закон, принятый Думой в конце 2017 года и направленный на улучшение демографической ситуации в регионе. Он предусматривает ежемесячную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет, в размере 14 тысяч рублей до достижения ребенком возраста полутора лет. В отличие от федерального закона независимо от их дохода!

Другой важный итог – обеспечение инвестиционной привлекательности региона. Глава государства на недавнем заседании Госсовета назвал Мурманскую область в десятке лучших субъектов, где рост инвестиций в основной капитал составил почти 40% в реальном выражении. Это убедительное подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Дума сформировала правовое поле для поддержки инвестиционной деятельности. В 2017 году депутаты областной Думы поддержали законодательные инициативы губернатора Мурманской области, которые снижают финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов.

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