В Зверосовхозе 16-летний местный житель похитил имущество из гаража на 22 тысячи рублей

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась жительница поселка Зверосовхоз 1983 года рождения. По словам потерпевшей, из гаража, где был припаркован ее автомобиль «ВАЗ», похищено имущество, общая стоимость украденного составляет более 22 тысяч рублей.

На место происшествия в гаражный кооператив, расположенный по ул. Зеленая, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и выяснили, что неизвестный похитил инструменты и комплектующие для транспортного средства. С места происшествия полицейскими были изъяты следы рук и обуви злоумышленника, были опрошены возможные очевидцы преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества совершил 16-летний житель поселка. Молодой человек признался в содеянном и пояснил полицейским, что совершил хищение с целью дальнейшего сбыта имущества.

Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.