Вакансий в Мурманской области много, но уровень безработицы почему-то растёт

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при межведомственной комиссии по обеспечению доходов регионального бюджета.

Члены рабочей группы были проинформированы об итогах мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций рыбного и сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области за 2018 год.

По предварительным данным, системообразующим организациям ЖКХ по итогам 2018 года удалось получить прибыль против убытка годом ранее. Отчисления их налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области по сравнению с 2017 годом увеличились в 1,3 раза, инвестиционные вложения – в 1,5 раза.

Одной из важнейших проблем в сфере ЖКХ остаётся острая нехватка оборотных средств в связи с наличием просроченной дебиторской задолженности по причине неплатежей потребителей услуг - как населения, так и управляющих компаний. В связи с этим особое внимание участники заседания уделили обсуждению мер, направленных на снижение задолженности, в том числе результатов деятельности межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также претензионно-исковой работы.

Организации рыбного и сельского хозяйства региона увеличили отчисления в консолидированный бюджет Мурманской области на 10%, а также осуществили инвестиционные вложения, в четыре раза превысившие уровень предыдущего года и в основном направленные на развитие рыбоводства.

По итогам заседания Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и министерству рыбного и сельского хозяйства поручено продолжить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности системообразующих организаций агропромышленного комплекса, энергетики и ЖКХ.

Также в ходе заседания рассмотрены результаты еженедельного мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях.

По состоянию на 27 февраля 2019 года в службе занятости зарегистрировано 7200 безработных граждан, что на 1,9% больше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,7% рабочей силы (на 27.02.2018 – 1,6%). Заявленная работодателями потребность в работниках увеличилась в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. В центрах занятости населения на данный период имеются сведения о наличии 12745 вакансий.