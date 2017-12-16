Валентина Голенкова - победитель этапа Кубка России по горнолыжному спорту

15 декабря гонкой в слаломе-гиганте у женщин завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту в Белорецке (Башкортостан). Соревнования выиграла наша спортсменка Валентина Голенкова, опередившая второго призера Дарью Коломову (+1,20 секунды) и ставшую третьей Екатерину Попову (+1,75).

Всего в гонке финишировали 45 участниц из 60 стартовавших на первой трассе, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.