Мурманская область. Арктика16.12.17 10:24
Валентина Голенкова - победитель этапа Кубка России по горнолыжному спорту
15 декабря гонкой в слаломе-гиганте у женщин завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту в Белорецке (Башкортостан). Соревнования выиграла наша спортсменка Валентина Голенкова, опередившая второго призера Дарью Коломову (+1,20 секунды) и ставшую третьей Екатерину Попову (+1,75).
Всего в гонке финишировали 45 участниц из 60 стартовавших на первой трассе, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
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Последние комментарии
SuhiRos
16.12.17 12:05
Охлаждёнки станет меньше! Молодцы, господа из СФ. Зубу фигу показали, пока он президента убеждал, что народ надо дешёвой и полезной рыбой накормить.
тамара
16.12.17 08:35
Молодцы. Всё правильно, загибается рыбное хозяйство и все у нас в Мурманске. Спасибо нашей главе
Людмила
15.12.17 21:43
Как попасть к хирургам института реабилитологии? Нам 12 лет, ДЦП, никакой информации, как попасть на лечение? *** А как Вам ответить, если вы не оставляете номера телефона? Редакция.
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