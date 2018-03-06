Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила Федько Валерия Станиславовича руководителем аппарата правительства Мурманской области.

Этим же постановлением Валерий Федько включен в состав правительства Мурманской области. Документ вступил в силу 1 марта 2018 года.

Федько Валерий Станиславович родился в 1977 году в с.Садовое Сарпинского района Калмыцкой республики. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова по специальности «Горные машины и оборудование», квалификация – горный инженер; в 2009 – Петрозаводский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.

Трудовая деятельность:

1996-2005 – водитель-киномеханик 4 разряда, слесарь по обслуживанию систем вентиляции 5 разряда, начальник котельной войсковой части 13690, г . Мончегорск;

2005-2008 – специалист дирекции по закупкам, специалист блока закупок услуг дирекции по закупкам ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», г. Оленегорск;

2008-2009 – менеджер проекта внедрения ERP финансовой дирекции ЗАО «Северсталь – Ресурс», г. Москва;

2009-2016 – первый заместитель главы администрации города Оленегорска – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

2016-2018 – первый заместитель руководителя аппарата правительства Мурманской области, 2017 – и.о. руководителя аппарата правительства Мурманской области.