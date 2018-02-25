«Валидольный» матч выиграли российские хоккеисты

«Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдёт в историю!!! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернётся язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале.

Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!», — приводит комментарий события министра спорта России Павла Колобкова «РБК».

Финальный хоккейный матч Олимпиады получился равным. Сборная России чаще атаковала в первом периоде, однако открыть счёт смогла только на его последней секунде. После передачи Никиты Гусева Вячеслав Войнов бросил со средней дистанции и попал в угол ворот, открытый немецким вратарем Дэнни Аус Ден Биркеном.

Немцы отыгрались в середине второго периода. На 29-й минуте Феликс Шютц бросил с острого угла, и шайба от колена Василия Кошечкина медленно вползла в ворота. Судьи засчитали этот гол только после просмотра видеоповтора — в момент броска Шютца в площади ворот находился немецкий игрок, однако он не участвовал в эпизоде, поэтому гол не был отменен.

В перерыве между вторым и третьим периодом нападающий сборной России Сергей Андронов признался, что команда упрощает игру и старается не рисковать, поэтому немцам удается играть на равных. Однако в третьем периоде ситуация не изменилась. Немцы надежно играли в обороне и не давали создавать моменты у своих ворот, а сборная России не меняла манеру игры.

На 54-й минуте Гусев вывел сборную России вперед — нападающий вошёл в чужую зону, ушёл на левый фланг, уложил на лёд двух соперников и с острого угла отправил шайбу под перекладину. Однако немцы отыграли почти сразу же, ещё не прошло и минуты — Доминика Кахуна никто не прикрыл перед воротами Кошечкина, и немец сравнял счёт броском в упор.

За три минуты до конца матча сборная Германии вышла вперед. Немцам удалась атака четыре в три, по ходу которой никто не держал Йонаса Мюллера. Немецкий хоккеист сделал паузу и бросил в дальний нижний угол, сделав счёт 3:2 в пользу Германии.

Сразу после этой шайбы Сергей Калинин заработал удаление, и остаток матча сборной России пришлось проводить в меньшинстве. Российский тренер Олег Знарок снял вратаря, чтобы играть в равных составах, и на последней минуте Гусев все же смог сравнять счёт. Финальный матч Олимпиады закончился овертаймом.

В середине овертайма Патрик Раймер заработал удаление за фол против Павла Дацюка, и этот эпизод стал ключевым в матче. Сборная России могла на первых же секундах большинства забросить шайбу, но Дацюк попал в штангу. Однако спустя ещё несколько секунд после передачи Гусева Капризов забросил победную шайбу, и россияне стали олимпийскими чемпионами.

Для России золото стало вторым на Олимпиаде — ранее чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова. В общем зачёте россияне идут на 13-м месте. По общему количеству наград команда занимает седьмую позицию.