Валюта начинает отходить от последствий урагана «Харви»

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, в то время как рынок оценивает возможный спрос на сырьё после урагана «Ирма» на фоне восстановления нефтеперерабатывающих мощностей страны после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

В конце августа ураган «Харви» обрушился на побережье Техаса и привел к сильному наводнению. Кроме того, ураган вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей США (почти 27%), которые постепенно восстанавливают работу.

Инвесторы также ожидают данных о запасах нефти в США по итогам недели от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за отчетную неделю вновь увеличились - на 2,285 миллиона баррелей, или на 0,49% - до 464,685 миллиона баррелей. Данные Минэнерго станут известны в среду.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,2033 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 3,39 копейки. Однако к последней сделке 11 сентября доллар незначительно снизился - на 1,67 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 13,79 копейки и составил 68,5011 рубля. В то же время относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 9,61 копейки.