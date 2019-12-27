Валюта «залезла на качели»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на усилении оптимизма вокруг экономики США, которые являются одним из крупнейших в мире потребителей «чёрного золота», свидетельствуют данные бирж.

Как пишет агентство «Рейтер», участники торгов обратили внимание на исследование «Mastercard». Данный доклад показал, что онлайн-продажи в праздничный период в США (с Дня Благодарения до Рождества) выросли на 18,8% по сравнению с показателем годичной давности и достигли рекордно высокого показателя. При этом общие розничные продажи в стране в данный период, за исключением автомобилей, выросли на 3,4%.

Эти данные помогли укрепить оптимизм относительно перспектив крупнейшей мировой экономики. Рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство, считает, что «не очень похоже, чтобы американские потребители ужимались в расходах, что позитивно и для нефти тоже».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,1617 рубля. По отношению к последней сделке 26 декабря доллар снизился на 5,33 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 39,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 6,90 копейки и составил 69,1240 руля. К официальному курсу евро подскочил на 62,37 копейки.