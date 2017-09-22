Валютные качели: доллар пошёл вниз, евро - вверх

Мировые цены на нефть сегодня утором торгуются без единой динамики в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Рынок ожидает встречу министерского мониторингового комитета, запланированную на 22 сентября. Вчера министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны-экспортеры нефти, договорившиеся о сокращении добычи, выполнили сделку в августе на 116%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Позднее будут опубликованы и данные «Baker Hughes», и «GE Company» по динамике числа буровых установок в США за неделю. По итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 штук, или в 1,85 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,8189 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 40,5 копейки. К последней сделке 21 сентября доллар подешевел на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 5 копеек и составил 69,2125 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 6,5 копейки.