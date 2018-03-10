«Вам, любимые» - волонтёры Мурманской области поздравили женщин с Международным женским днём

Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «Вам, любимые», в рамках которой волонтеры поздравили женщин с Международным женским днем. В нашем регионе акцию провели участники добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ».

Так, в преддверии праздника добровольцы Североморска вручили открытки и подарки ветеранам. В Никеле волонтеры поздравили женщин отделения сестринского ухода Печенгской центральной районной больницы, в Мурманске – членов семей погибших ветеранов боевых действий. В Ковдоре прошла городская молодёжная акция «Поздравьте милых дам» – женщин на улицах города поздравляли курсанты военно-патриотического клуба «Вулкан» и представители добровольческого движения «Импульс». Поздравительные открытки накануне своими руками сделали волонтёры.

8 марта представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Мурманске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Евгению Алексеевну Кузнецову; волонтеры Никеля – фельдшеров скорой медицинской помощи и сотрудниц Центра помощи семьи и детям, работавших в праздник. В Заполярном в ходе акции «Весна в подарок» в этот день поздравления принимали женщины – ветераны трудового фронта. Также на улицах города стартовала акция «Весеннее настроение». Волонтёры добровольческого движения Кандалакшского района 8 марта поздравили ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Кандалакши.

Фотографии с мероприятий опубликованы в социальных сетях – их можно найти по официальному хэштегу акции #ВамЛюбимые.