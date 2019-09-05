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Мурманская область. Арктика05.09.19 09:15

Вам подороже или подешевле: инфляция в Мурманской области

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в июле 2019 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,8% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 102,6%), что выше среднероссийского уровня на 0,1 п.п. (102,7%).

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 2,9%, непродовольственные товары – на 1,9% и платные услуги населению – на 3,6% (по России, соответственно, на 2,7%, 1,9% и 3,6%).

Сдерживанию темпов роста потребительских цен на товары и платные услуги в июле этого года способствовала дефляция на продукты питания (99,1% к июню), что вызвано существенным сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 7,4%) и куриные яйца (на 3,8%).

При этом по сравнению с декабрем 2018 года наибольший рост цен сохраняется на лук репчатый и морковь (в 1,5 раза), виноград и яблоки (в 1,4 раза), свеклу и картофель (в 1,3 раза), пшено (на 22%), чеснок (на 16%), бананы (на 15%), баранину (на 14%), груши и лимоны (на 13%), муку пшеничную (на 9%), говядину (на кости) и соль (на 8%), рыбу мороженную (кроме лососевых пород), макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные (на 6%), сливочное масло (на 5%).

Снижение цен в июле текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдалось на огурцы (на 41%), капусту белокочанную (на 31%), яйца (на 21%), апельсины (на 14%), помидоры (на 8%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на товары для животных (на 8%), парфюмернокосметические товары, спички и нитки (на 7%), печатные издания и табачные изделия (на 6%), перевязочные материалы (на 5%).

Стоимость телерадиотоваров и фотоаппаратов снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению проезд железнодорожным транспортом подорожал на 17%, услуги проводного вещания – на 13%, услуги правового характера – на 10%, ветеринарные услуги – на 8%, проезд в городском пассажирском транспорте и услуги прачечных – на 7%, ремонт жилищ, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 6%.

 

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