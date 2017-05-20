Вандалы в Кировске разгромили помещение городской ветеринарной станции

Сотрудники Государственного областного бюджетного ветеринарного учреждения «Мурманская станция по борьбе с болезнями животных» сообщили, что 17 мая в вечернее время в структурном подразделении учреждения - Кировской городской ветеринарной станции, расположенной в доме на проспекте Ленина, 8а, в результате противоправных действий, совершенных неопознанными лицами, были разбиты стеклопакеты, установленные на окнах станции, а так же была разбита дверь крыльца станции.

Внутри помещений оторваны жалюзи, разбиты дверцы медицинских шкафов, а на полу оказалась документация, канцелярские принадлежности, разбитые цветочные горшки.

На место происшествия был вызван наряд полиции и составлен протокол о противоправных действиях, ведётся следствие.