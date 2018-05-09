Варвара Яковлева из Мурманска вышла в полуфинал конкурса «Живая классика»

17-летняя мурманчанка Варвара Яковлева вышла в полуфинал всероссийского детского литературного конкурса «Живая классика». Северянка представила жюри отрывок из рассказа Надежды Тэффи «Раскаявшаяся судьба».

Отборочный тур конкурса проходит в эти дни в детском лагере «Артек». Его участники – 255 победителей региональных туров со всей России. В мае в легендарном детском лагере собираются победители региональных туров самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране «Живая классика», который осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Впереди главное событие для всех юных чтецов – 15 мая в 20.00 на главной площадке «Артека» «Арене» пройдет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Выступления сильнейших чтецов оценят ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.

Победители получат подарки от партнеров проекта: сервиса электронных книг «ЛитРес», магазина «book24» издательской группы «Эксмо-АСТ», онлайн-школы «Skyeng» и других. Все участники получат сертификаты в творческие лагеря проекта «Живая классика» в Болгарии и Сочи.

Впервые конкурс состоялся в Санкт-Петербурге 7 лет назад. Сейчас он проходит во всех регионах России при поддержке министерства образования и науки РФ и министерства культуры РФ. Количество участников ежегодно превышает два миллиона. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Генеральный партнер конкурса – компания «Норникель»