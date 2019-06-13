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Мурманская область. Арктика13.06.19 17:29

Варзуга и Териберка вошли в пятерку самых привлекательных сёл Российской Федерации

В России назвали пятерку самых привлекательных сёл Российской Федерации. Среди них и два населенных пункта Мурманской области. Они вошли в путеводитель сельского туризма, который разработали портал культурного наследия «Культура. РФ»  и центр «Перспектива».

Самым красивым селом России назвали Вятское в Ярославской области. Это старинное купеческое село, в котором более 50 памятников архитектуры, в числе которых купеческие и крестьянские дома, чайные, богадельни.

Самым историческим районом назвали Увек в Саратовской области. Этот окраинный район Саратова знаменит тем, что является крупнейшим урбанистическим центром Золотой Орды, раньше он назывался "Укек". Сегодня здесь проводятся многочисленные фестивали исторической реконструкции.

Самым старым селом назвали мурманскую Варзугу. Ей почти 600 лет. А главная достопримечательность - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя. Знаменита Варзуга и атлантической семгой, которая каждую весну здесь поднимается по реке. Посёлок Териберка Мурманской области признали самым суровым. Он расположен на берегу Баренцева моря.

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