Василий Белоусов готовит второе издание книги-летописи о Мурмане

Председатель правления областного отделения Фонда мира, депутат регионального парламента Виктор Сайгин провёл рабочую встречу со старейшим мурманским журналистом, почётным гражданином Мурманской области Василием Белоусовым. На встрече речь шла об издании книги «Мурман. Строкою ТАСС», подготовленную Василием Сергеевичем, более 30 лет проработавшим собственным корреспондентом ТАСС в Кольском Заполярье.

Журналист напомнил о том, что это будет уже второе издание книги-летописи, а первое вышло к 70-летию Мурманской области. В настоящее время рукопись практически готова к изданию, её объем составляет более 700 страниц вместе с 50 фотографиями.

Виктор Сайгин высказался в поддержку издания книги, которая, по его мнению, будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи, чувства гордости за наш любимый северный край, станет интересна широкому кругу читателей.

Обсуждалась также идея издания книги воспоминаний детей войны, проживающих в регионе. Проект издания такой книги давно «витает в воздухе» и его надо обязательно обсудить на очередном заседании правления Фонда мира, отметили участники встречи.