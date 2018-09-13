Василий Вологдин слагает полномочия депутата горсовета

Депутат Совета депутатов города Мурманска Василий Вологдин подал официальное заявление о сложении депутатских полномочий. Данный вопрос будет рассмотрен сегодня, 13 сентября, в 15.00 на заседании профильной комиссии представительного органа.

О мотивах поступка владельца риелторского агентства, политика пока ничего неизвестно. Совет депутатов Мурманска может принять решение об исключении Василия Вологдина из рядов парламентариев уже 20 сентября, на ближайшей сессии.