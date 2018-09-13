Мурманская область. Арктика13.09.18 14:38
Василий Вологдин слагает полномочия депутата горсовета
Депутат Совета депутатов города Мурманска Василий Вологдин подал официальное заявление о сложении депутатских полномочий. Данный вопрос будет рассмотрен сегодня, 13 сентября, в 15.00 на заседании профильной комиссии представительного органа.
О мотивах поступка владельца риелторского агентства, политика пока ничего неизвестно. Совет депутатов Мурманска может принять решение об исключении Василия Вологдина из рядов парламентариев уже 20 сентября, на ближайшей сессии.
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