Вау-эффект» - проект Мурманской области «Наша рыба» признан лучшей региональной практикой

24 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Лучшие региональные практики». В число победителей 2019 года вошёл проект Мурманской области «Наша рыба».

Проект Мурманской области «Наша рыба» одержал победу в номинации «Вау-эффект» как проект с максимально высоким уровнем одобрения населения.

Проект создания региональной сети розничной продажи рыбопродукции от заполярных предприятий по сниженным ценам был инициирован главой региона летом 2019 года, поддержан рыбаками и приобрёл у северян широкую популярность. За полгода в рамках проекта рыбаки Мурмана поставили в торговые сети порядка 150 тонн охлаждённой и более 100 тонн мороженой рыбопродукции, которая была реализована без коммерческих наценок, на треть дешевле среднерыночной цены.