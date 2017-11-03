Важно пристальное внимание и поддержка президента по вопросам развития нашей северной территории - Сергей Дубовой

По итогам вчерашней рабочей встречи президента Российской Федерации В.В. Путина с губернатором Мурманской области М.В. Ковтун глава регионального парламента Сергей Дубовой дал комментарий:

- Я могу назвать эту встречу весьма содержательной и полезной.

Прежде всего, важно пристальное внимание и поддержка президента по вопросам развития нашей северной территории.

Социально-экономическая ситуация в Мурманской области – это зона ответственности и общая задача всех ветвей и уровней власти. Сегодня мы можем уверенно говорить не только о стабильности, но и о положительных тенденциях в экономике региона – увеличился рост объема производства, замедлилась инфляция, снизился рост потребительских цен. Об этом и проинформировала губернатор главу государства, подчеркнув, что по-прежнему приоритетами в Мурманской области остается исполнение майских указов.

Считаю, что это совершенно логично, ведь развитие экономики невозможно без опоры на человеческий капитал, без реализации содержательных изменений, которых ждут от нас люди.

Кадровые проблемы в сфере здравоохранения являются довольно острыми в Мурманской области. На региональном уровне мы делаем всё возможное, чтобы поддержать медицинских работников. В частности, на недавнем заседании областной Думы законодательно увеличен размер мер соцподдержки медицинским работникам, приехавшим работать в наш северный край. К сожалению, только своими силами, без помощи федерального центра, сложно решить этот волнующий всех кадровый вопрос.

Важно, что президент с пониманием отнесся к озвученной на встрече инициативе Марины Васильевны по программе «Арктический доктор». Это предложение поможет изменить к лучшему кадровую ситуацию в здравоохранении всех северных регионов нашей страны.