Важный индикатор жизни в реальном секторе и в экономики страны – грузы

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, ФГУП «Атомфлот» в 2019 году атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой вместимостью 30,28 млн тонн (для сравнения, в 2018 году была обеспечена проводка 331 судна общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн). «Значительное увеличение суммарного валового тоннажа судов, проведенных атомными ледоколами в 2019 году, связано с выходом на полную проектную мощность завода по сжижению природного газа в порту Сабетта, - отмечал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка».

Напомним, к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) должен составить 80 млн тонн. Именно такая задача поставлена в майских указах Президента России Владимира Путина. Неслучайно развитие Севморпути включено в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

А вот предварительные итоги 2019 года для морской и речной отрасли в целом по стране, которые были подведены на традиционном совместном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при «Росморречфлоте», несколько скрашивают благостную картину. Начальник Управления внутреннего водного транспорта Андрей Лаврищев представил доклад о предварительных итогах навигации 2019 года на внутренних водных путях, в котором он отметил, что, несмотря на обеспечение путевыми работами содержания внутренних водных путей по установленным характеристикам, в навигацию произошло дальнейшее снижение объёмов перевозок грузов, которое по году приблизительно составит около 8% сравнительно с 2018 годом - со 116 до 107 млн тонн.

Почти все сокращение грузоперевозок пришлось на бассейны Единой глубоководной системы, за исключением Беломорско-Онежского. Наибольшая часть сокращения ожидается по зерновым грузам (предварительно на 46,3% к уровню прошлого года) из-за сокращения объёма урожая и по нерудным стройматериалам.

Грузы - это важный индикатор жизни и в реальном секторе, и в экономики страны вообще. Тот факт, что грузопоток водным - самым дешевым после трубопроводного - транспортом снижается, говорит о замирании этой жизни, падении её активности, уходе экономики «в услуги» и, в целом, «в виртуал», пишет tgstat.ru. Но ситуация будет выглядеть ещё хуже, если принять во внимание то обстоятельство, что за прошлый год на СМП пришлось 30 млн тонн. Из них 18 млн тонн, или 16,8% от всех грузоперевозок по водным магистралям в 2019-м, - это трафик новатэковского СПГ, разогнанный за счёт госбюджета и средств, изъятых из реальной экономики.

Если вычесть этот «паразитный» трафик из перевезенного тоннажа, то получается, что водные грузоперевозки в целом по стране снизились не на 8%, а почти на четверть (23,5%). Именно эту цифру лучше использовать в качестве косвенного индикатора состояния реального сектора, оцениваемого через объём грузоперевозок.

«Обеспечение объёма перевозок грузов по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год в первую очередь должно быть обеспечено за счёт грузовой базы. То есть должны быть реализованы проекты по строительству крупных объектов. Из 80 млн порядка 40 - «НОВАТЭК», часть у нас нефть - «Паяха» и другие. … Коллеги упомянули вторичную вещь - недостаток флота. Я бы все-таки начал с проектов, они развиваются не так быстро, ...они движутся, вне всякого сомнения, мы видим, что там инвесторы работают, но когда они будут реализованы, я не знаю», - заявил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков, комментируя недавние отчёты Счётной палаты.