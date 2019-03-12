Вблизи горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» объявляется лавинная опасность

12 марта в 9.20 объявляется лавинная опасность в лавинных очагах: №№ 39, 40, 41, 42 и 43 согласно плана предупреждения и ликвидации аварий от схода снежных лавин на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в лавиноопасный сезон 2018-2019 гг.

Как сообщает администрация муниципалитета, угрозы объектам инфраструктуры Кировска нет. Указанные лавинные очаги находятся вблизи горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр».

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

При угрозе возникновения происшествия, связанного со ходом лавин необходимо незамедлительно обращаться в Поисково-спасательное подразделение (город Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).