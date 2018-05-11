Вчера в Дровяном горел автомобиль, а в Мурманске - гараж

10 мая в 19.40 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля по адресу: г. Мурманск, мкр. Дровяное, ул. Смирнова д. 16. В результате пожара сгорел моторный отсек и салон автомобиля.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

А в в 23.24 дежурные приняли сигнал о возгорании в гараже по адресу: г. Мурманск, пер. Казарменный, а/г № 11. В результате пожара обгорела внутренняя обшивка гаража и домашние вещи.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.