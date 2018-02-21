ВДВ и Северный флот в 2018 году проведут несколько совместных учений в Арктике

Воздушно-десантные войска и Северный флот в этом году проведут несколько межвидовых учений в Арктике, сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. «В целях наращивания взаимодействия с оперативно-стратегическим командованием Северного флота в этом году спланированы трое межвидовых учений», - уточнил он.

Командующий напомнил, что за последние годы проведено свыше 10 различных мероприятий с привлечением подразделений ВДВ и Северного флота, в том числе полевые выходы разведывательных подразделений и учебные поисково-спасательные операции с десантированием на дрейфующую льдину в районе Северного полюса.