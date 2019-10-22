Вечер дружбы России и Беларуси прошёл в библиотеке

Литературно-музыкальный вечер «Россия - Беларусь: общая история, общая судьба» был посвящен 25-летию сотрудничества Мурманской области и Республики Беларусь. Его организовала Областная научная библиотека совместно с «Национально-культурной автономией «Белорусы Мурмана».

С приветственным словом к аудитории обратился председатель автономии Эдмунд Вертинский.

Участники вечера вспомнили исторические, экономические и культурные связи двух славянских народов, а также побратимские контакты Мурманска и Минска.

Прозвучали стихи Якуба Коласа и Юлии Друниной, народные песни и современные музыкальные композиции из репертуара самых известных вокальных коллективов Беларуси «Сябры» и «Песняры».

Зрителей порадовала великолепная выставка изделий ручной работы и яркие национальные белорусские костюмы.