Вечер памяти «Свен Локко. Финский россиянин»
7 марта в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения писателя, публициста, художника Свена Петровича Локко. На встрече будут присутствовать: глава муниципального образования гп. Верхнетуломский, председатель Совета депутатов Наталья Вениаминовна Старцева, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.
Специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ольга Викторовна Плюснина сделает обзор литературы, написанной Свеном Петровичем, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова расскажет о картинах Свена Локко из собрания Мурманского областного художественного музея, которые экспонируются на выставке, а также знакомые Свена Петровича поделятся воспоминаниями о художнике.