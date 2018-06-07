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Мурманская область. Арктика07.06.18 07:05

Вечер праздничного дня: выпил, убил и расчленил…

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что 12 июня 2017 года обвиняемый в ходе распития спиртного совместно с потерпевшей, на почве внезапно возникшею конфликта нанёс последней множество (более 10) ударов кулаками по различным частям тела, а также 2 ножевых удара в область спины, от которых наступила смерть потерпевшей.

Желая скрыть следы преступления, обвиняемый в ванной комнате расчленил труп потерпевшей, и, упаковав останки в мешки и пакеты, выбросил в мусорные контейнеры в районе дома. Кроме того, он смыл все следы крови и частично отремонтировал квартиру.

Фрагменты тела случайным образом были обнаружены сотрудниками полигона твёрдых бытовых отходов возле  Снежногорска.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый свою вину признавал, однако, в дальнейшем от признательных показаний отказался, в ходе допросов показания не давал.

В результате проведенных более 21 различных судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, биологические, психиатрические и другие; допросов, очных ставок, других следственных действий, собраны неопровержимые доказательства совершения обвиняемым убийства. Объем уголовного дела составил 5 томов.

Уголовное дело направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по существу. Санкцией ч.1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

 

 

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