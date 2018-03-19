22 марта представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы примут участие в литературно-музыкальной гостиной «Вечер у колыбельки» в Коле. Мероприятие организовано Местной общественной организацией «Благо».

В теплой, дружественной обстановке взрослые и дети вместе споют знакомые с детства колыбельные песни, что позволит прикоснуться к настоящей сокровищнице народной поэзии и музыкальности.

Традицию петь колыбельные можно найти практически в любой стране мира, у любого народа. Колыбельные разных народов похожи между собой. В основном, принципами организации музыки и текста, а также эффектом, оказываемым на ребенка, и глубоким смыслом.

Через колыбельные идет приобщение ребёнка к культурным традициям своего народа. В песнях описываются народные обряды, опыт предыдущих поколений, рассказывается великое множество бытовых подробностей, дающих новым поколениям представление о том, как жили их предки. Вместе с потешками, сказками, приговорками, прибаутками, считалочками и загадками колыбельные создают особый мир детства. Мир, где малыш не только мамин и папин сын (дочь), но и «сын народа». Это своеобразная настройка генетической памяти, благодаря которой ребенку будет проще жить в своем этническом социуме.