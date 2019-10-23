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Мурманская область. Арктика23.10.19 10:52

Вечеринка двух знакомых закончилась убийством

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 14 октября житель посёлка Ревды распивал спиртные напитки со своим знакомым. Потерпевший в ходе общения оскорбил хозяина квартиры, в связи с чем последний нанёс ему несколько ударов руками.

После произошедшего мужчины продолжили распивать спиртное. Спустя непродолжительное время между ними вновь произошёл конфликт. Злоумышленник снова начал наносить потерпевшему удары кулаками, металлическим прутом, а также иными подручными предметами. Всего мужчина нанёс своему гостю не менее 50-ти ударов, причинив своими действиями сочетанную тупую травму тела с множественными переломами костей тела и разрывами внутренних органов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

На следующий день злоумышленник осознал содеянное, однако сразу побоялся сообщать о произошедшем в правоохранительные органы. В полицию он позвонил лишь вечером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Мужчине предъявлено обвинение, он дал признательные показания. Судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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