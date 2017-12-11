Вечеринка закончилась дракой и поножовщиной. Впереди суд

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из коммунальной квартиры, расположенной в доме по улице Фестивальная, госпитализирован мужчина 1970 года рождения. Медики квалифицировали телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, ушибленных ран головы и грудной клетки, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прибывшие в медучреждение полицейские опросили потерпевшего и установили, что он, находясь в гостях у знакомых, распивал вместе с ними спиртные напитки. Мужчина пояснил, что с одним из знакомых у него внезапно возник конфликт на почве неприязненных отношений. В результате ссоры знакомый нанес ему несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего схватил кухонный нож и нанес им удар в область брюшной полости.

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску подозреваемый, 1976 года рождения, был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.