Вечернее застолье закончилось грабежом

В полицию города металлургов обратился местный житель 1984 года рождения, заявив об ограблении. Он рассказал, что преступление произошло в его квартире, расположенной в доме на проспекте Ленина. Малознакомый мончегорец, с которым потерпевший употреблял спиртные напитки, применив насилие, отобрал у него и присвоил радиотелефон, планшет, мобильный телефон, часы и одежду. По словам заявителя, причиненный ему ущерб составил 14,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил ранее не судимый житель города 1985 года рождения. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что в момент грабежа находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев в квартире ценные вещи, он решил отобрать их у хозяина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное имущество изъято полицейскими в ходе обыска. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.