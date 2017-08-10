Вечерние покатушки на угнанном автомобиле 18-летнему северянину могут обойтись в 5 лет лишения свободы и огромным штрафом

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск 8 августа около 23.00 поступило сообщение о ДТП. Очевидцы сообщили, что автомобиль «ВАЗ-217230» перевернулся на грунтовой дороге в районе лесопосадки, рядом с автомобилем находится пострадавший молодой человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. 18-летний житель Снежногорска – пассажир автомобиля – был госпитализирован с места ДТП с травмами различной степени тяжести.

Полицейские выяснили, что автомобиль был угнан жителем Снежногорска 1998 года рождения от дома по улице Мира. При этом владелец автомобиля не знал о том, что его машина была похищена и пострадала в результате ДТП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники совместно с сотрудниками ГИБДД в течение непродолжительного времени задержали правонарушителя – ранее судимого за побои безработного 18-летнего снежногорца. Признаки опьянения у него отсутствовали.

Полицейскими установлено, что двое молодых людей, гуляя вечером, увидели потерянные ключи от автомобиля. Подняв эти ключи, подозреваемый нажал на брелок, сработал автоматический замок в автомобиле «ВАЗ-217230». Молодые люди решили покататься на чужом автомобиле. Не имея права управления и не обладая достаточными навыками управления транспортным средством, 18-летний угонщик при выезде со двора задел пять автомобилей, припаркованных рядом с домом, в результате чего автомобили получили различные повреждения.

Проехав далее по грунтовой дороге от Снежногорска в сторону оз. Арно, молодой человек не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на крышу. Вытащив из машины своего пассажира, получившего травмы, угонщик скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Сегодня судом вынесено решение об аресте нарушителя на 30 суток. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

Кроме того, в отношении молодого человека дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.