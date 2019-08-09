«Вечерний Мурманск» представил новую книгу

Сегодня состоялась презентация книги «Мурманск в огне», посвященной 18 июня 1942 года — дню, когда город наиболее пострадал от налетов бомбардировщиков неприятеля. В этот день вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, было уничтожено более 600 домов.

— Цель создания книги одна — чтобы знали и помнили. Эта книга о самых страшных днях города Мурманска, о тех бомбежках, после которых город был практически уничтожен, — рассказал главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. — Большую помощь нашим журналистам оказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев, который является также одним из инициаторов создания этой книги. Михаил Викторович провел большую работу с ветеранами.

Над изданием работали журналисты газеты Андрей Кирошко и Павел Степаненко, а также историк Юрий Рыбин. Книга состоит из трех частей. Первая посвящена жизни военного Мурманска, в ней Андрей Кирошко рассказывает о готовности противовоздушной обороны города, о быте и суровых буднях мурманчан в 1942 году. Вторую часть представлена Юрием Рыбиным как хроника войны в воздухе, взгляд с неба на трагедию 18 июня 1942 года. Автор профессионально анализирует возможности противников, которые встретились в заполярном небе в 1941-1942 годах. В третьей части Павел Степаненко собрал воспоминания очевидцев, их детские эмоции и потрясения, которые они пережили более 75 лет назад.

Напомним, День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны был учрежден Советом депутатов города Мурманска в 2015 году по инициативе горожан.

А 18 июня 2017 года на берегу Семеновского озера был открыт мемориал, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Это по-настоящему народный памятник. В разработке проекта участвовали сами мурманчане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома.

Это не первая книга, выпущенная редакцией городской газеты. К 100-летию мы выпустили издание «100 лет в истории города» — сборник очерков о том, как рождался и развивался Мурманск.