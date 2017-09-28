Вечный огонь погаснет на два часа

Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!

Gonshik

Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол