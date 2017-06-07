Мурманская область. Арктика07.06.17 09:36
«Вечный огонь» требует техообслуживания
В Мурманске в связи с проведением планового ежемесячного техообслуживания газогорелочного устройства, расположенного на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» будет отключён «Вечный огонь» 8 июня - с 8 до 12 часов.
Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».
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