Мурманская область. Арктика30.08.17 13:11
Вечный огонь в Мурманске отключат всего на три часа
В Мурманске в связи с проведением планового ежемесячного техообслуживания газогорелочного устройства, расположенного на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», будет отключён Вечный огонь 31 августа - с 9 до 11 часов.
Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».
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