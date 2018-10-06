Ведётся доследственная проверка по видеозаписи, на которой подростки избивают несовершеннолетнего мальчика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

В настоящее время следователями областного Следственного комитета принимаются необходимые меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки планируется установить личности лиц, участвующих в исследуемых событиях, степень тяжести вреда здоровью ребёнка, а также причины и мотивы, побудившие подростков к совершению противоправных действий.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, по результатам проведения всего необходимого комплекса первоначальных неотложных проверочных мероприятий, органами Следственного комитета будет дана надлежащая правовой оценка изложенной ситуации.