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Мурманская область. Арктика26.06.18 15:31

Ведомства хотят управлять Арктикой

ор между «Росатомом» и Минтрансом за управление Северным морским путем (СМП) разрешился: на совещании 15 июня у вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, они договорились о разделении полномочий. Об этом РБК рассказал один из участников совещания и подтвердили два источника в правительстве.

Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом». А атомной монополии отойдут функции по развитию инфраструктуры на этом маршруте. По словам двух собеседников РБК, согласованная сторонами схема развития Арктики предполагает, что «дочка» «Росатома» «Росатомфлот» будет строить инфраструктуру, а Минтранс — контролировать строительство. Правительство планирует утвердить отдельный план, в рамках которого будут выделяться средства на строительство инфраструктуры, говорит один из источников. По словам другого источника, речь идет об инфраструктуре, не имеющий отношения к безопасности мореплавания, например, о ледозащитных сооружениях. Сейчас за такую инфраструктуру отвечает ФГУП «Росморпорт», подведомственный Минтрансу.

Законопроект в таком виде должен быть утверждён в ближайшее время у председателя правительства Дмитрия Медведева, а затем передан в Госдуму, говорят собеседники РБК. Представители Акимова и Медведева отказались от комментариев. Представитель «Росатома» сказал «РБК», что консультации продолжаются, в Минтрансе тоже заявили, что окончательное решение пока не принято.

Изначально «Росатом», владеющий атомными ледоколами, хотел забрать у Минтранса право выдавать разрешения на проход судов по СМП (сейчас их выдает структура Минтранса «Администрация СМП»), чтобы связать их с заключением контрактов на ледокольное сопровождение судов в Арктике, объясняет логику один из собеседников РБК. Однако компании, работающие в Арктике, например «НОВАТЭК», контролирующий завод «Ямал СПГ» (первая очередь на 5,5 млн тонн запущена в декабре 2017 года), задумываются о строительстве собственного флота и нет никакой необходимости заставлять их использовать флот «Росатомфлота», отмечает он. Свой ледокольный флот уже строит «Газпром нефть», которая также доставляет грузы по СМП.

Представители «НОВАТЭКа»  и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы «РБК».

В законопроекте, который рассматривался на совещании у Акимова, предлагается сохранить за Минтрансом право на выдачу разрешений на проходов судов, но в нём также предусмотрено, что «Росатом» будет согласовывать выдачу таких разрешений, чтобы убедиться, что судно соответствует всем требованиям, необходимым для работы в тяжёлых ледовых условиях.

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