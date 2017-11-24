Ведомства закрыли глаза на неблагополучную семью в Апатитах

21 ноября текущего года следственным отделом по г. Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание), в отношении сожителя матери несовершеннолетнего по факту причинения ребенку в течение более чем одного месяца систематических физических и моральных страданий, а также телесных повреждений.

Причиной причинения телесных повреждений малолетнему являлось непослушание ребенка. Мать не препятствовала систематическому нанесению побоев ребёнку. В настоящее время несовершеннолетний находится в медицинской организации.

Прокуратурой города Апатиты по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка с целью оценки действий органов системы профилактики по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего потерпевшего.

Проверкой установлено, что ранее мать ребёнка привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с антисанитарными условиями в жилом помещении и ненадлежащим уходом за малолетним ребёнком. Данное обстоятельство являлось безусловным основанием для постановки семьи ребёнка органами профилактики на учёт и проведением с семьей индивидуальной профилактической работы.

Вместе с тем, в нарушение положений действующего законодательства межмуниципальный отдел МВД РФ «Апатитский» семью ребёнка на профилактический учёт не поставил и работу с ней не проводил.

Нарушения выявлены также в деятельности Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» при осуществлении полномочий по установлению фактических обстоятельств длительного отсутствия ребёнка в группе временного пребывания, а также по установлению наличия либо отсутствия социально опасных условий воспитания несовершеннолетнего.

Кроме того, нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением контроля за выполнением планов индивидуального сопровождения ребёнка при социальном патронате, выявлены прокуратурой города в деятельности отдела по опеке и попечительству Управления образования администрации города Апатиты.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес начальника МО МВД России «Апатитский», главного врача Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», начальника Управления образования администрации г. Апатиты внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.