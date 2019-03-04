Семёновское озеро готовится принять «моржей» мирового уровняОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Круглин, экс-прокурор, в прямом эфире – о коррупции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.03.19 17:20

Векторы развития дорожного хозяйства субъектов РФ обозначат во время семинара

Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой трехдневного семинара-совещания, открытие которого состоялось сегодня. Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов России.

В работе семинара-совещания принимает участие делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой. Кроме того, в мероприятии, организованном Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством, участвуют представители Министерства строительства РФ, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний. Цель такой встречи – качественно и в срок достигнуть всех поставленных в рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.

В ходе совещания обозначат векторы развития дорожного хозяйства субъектов. Акцент – на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Фактически мероприятия проекта охватывают всех жителей страны.

Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Цели и задачи приоритетного проекта войдут в состав национального проекта, став его частью. Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети агломераций, а также снижение на 50% количества мест концентрации ДТП.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – проект «Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В ходе совещания было отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании – вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.

В ходе обсуждения участники семинара отметили важность слаженной работы федерального центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение актуальных вопросов развития дорожной инфраструктуры, а также обмен опытом продолжатся 5 и 6 марта. В рамках семинара предусмотрена работа семи секций, более 50 докладов, лекций, мастер-классов и обучающих модулей.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПройти партийное сито
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Zviygincew
03.03.19 18:58
Наша власть продолжает обманывать жителей Севера. То нас Штокманом дурили, теперь Арктической зоной. А вот проект "Арктический доктор" - вообще ставит приезжих в лучшие условия, чем местных. Так что п
Комментарий к новости:«Квест повышенной сложности», или Арктический экстаз
Игорь
02.03.19 16:06
Если бы профсоюзы волновал вопрос увеличения разрыва между богатыми и бедными, то они бы реально что-то делали. А так, одна говорильня!!!
Комментарий к новости:Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях
Бывалый
01.03.19 19:57
Господин Сысоев сразу бы и сказал, что реформа ЖКХ провалилась. Вы, как представитель горвласти, сбросили с себя ответственность за содержание МКД, прилегающих тротуаров и дворов!!! А теперь хвастаете
Комментарий к новости:Снег во дворах, руководители управляющих компаний – в зале заседаний
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь-PRO ВалютуКурс евро снижается на 6 копеек, доллара – почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 253 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика