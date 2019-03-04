Векторы развития дорожного хозяйства субъектов РФ обозначат во время семинара

Стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал ключевой темой трехдневного семинара-совещания, открытие которого состоялось сегодня. Впервые проектная команда собралась в полном составе – это делегации 83 субъектов России.

В работе семинара-совещания принимает участие делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой. Кроме того, в мероприятии, организованном Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством, участвуют представители Министерства строительства РФ, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества, крупнейших дорожных компаний. Цель такой встречи – качественно и в срок достигнуть всех поставленных в рамках проекта задач и тем самым улучшить дорожную инфраструктуру в регионах нашей страны. В течение трех дней в семинаре примут участие более 500 человек.

В ходе совещания обозначат векторы развития дорожного хозяйства субъектов. Акцент – на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Фактически мероприятия проекта охватывают всех жителей страны.

Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Цели и задачи приоритетного проекта войдут в состав национального проекта, став его частью. Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети агломераций, а также снижение на 50% количества мест концентрации ДТП.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – проект «Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В ходе совещания было отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании – вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.

В ходе обсуждения участники семинара отметили важность слаженной работы федерального центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение актуальных вопросов развития дорожной инфраструктуры, а также обмен опытом продолжатся 5 и 6 марта. В рамках семинара предусмотрена работа семи секций, более 50 докладов, лекций, мастер-классов и обучающих модулей.